Бриллиантов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1902
Дата смерти11.03.1968
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902
Отец: Бриллиантов Федор Николаевич
Мать: Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1935
Дочь: Бриллиантова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.1947
Дочь: Бриллиантова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.03.1968