Бриллиантов Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБриллиантов Федор Федорович

Бриллиантов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1902

Дата смерти

11.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ип
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902

Отец: Бриллиантов Федор Николаевич

Мать: Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1935

Дочь: Бриллиантова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1947

Дочь: Бриллиантова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.03.1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.