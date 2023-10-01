Темкин Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темкин Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Эвакуация
1914
Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Мамины родители приехали в Екатеринбург в 1914 году из местечка Бобиновичи, тоже в Белоруссии. Они бежали от туда от черносотенных погромов
Рождение ребёнка
15.09.1926

Дочь: Розина (Темкина) Эстер Михайловна

Мать ребёнка: Темкина (Леенсон) Любовь Ефимовна

Смерть
1980

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