Темкин Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Эвакуация
1914
Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Мамины родители приехали в Екатеринбург в 1914 году из местечка Бобиновичи, тоже в Белоруссии. Они бежали от туда от черносотенных погромов
Рождение ребёнка
15.09.1926
Дочь: Розина (Темкина) Эстер Михайловна
Мать ребёнка: Темкина (Леенсон) Любовь Ефимовна
Смерть
1980