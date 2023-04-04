Калинина (Батюкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Батюкова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.03.1889

Дата смерти

После 29.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1905

Муж: Калинин Алексей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1905

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1907

Сын: Калинин Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1910

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Калинин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.11.1912
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