Калинина (Батюкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.03.1889
Дата смертиПосле 29.11.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1905
Рождение ребёнка
29.11.1905
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
13.11.1907
Сын: Калинин Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
05.12.1910
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
29.11.1912
Сын: Калинин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Калинин Алексей Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.11.1912