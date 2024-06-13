Федюнина (Голубева) Татьяна Геннадьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федюнина (Голубева) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Геннадий Евграфович

Мать: Голубева Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федюнина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Федюнин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федюнин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Федюнин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федюнин Николай Викторович

Отец ребёнка: Федюнин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюнин Виктор

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