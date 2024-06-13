Федюнина (Голубева) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федюнина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Федюнин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федюнин Михаил Викторович
Отец ребёнка: Федюнин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федюнин Николай Викторович
Отец ребёнка: Федюнин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федюнин Виктор