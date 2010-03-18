Люкшинов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.10.1915
Дата смерти18.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1932
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1936 по 1937
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1938 по 1941
Место жительства
С 1945 по 2010
Смерть
18.03.2010