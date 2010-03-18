Люкшинов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люкшинов Николай Михайлович

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Место рождения

Артюшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.10.1915

Дата смерти

18.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Артюшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1915
Артюшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1932
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1936 по 1937
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1938 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.03.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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