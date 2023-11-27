Козлов Виктор Васильевич
Место рожденияМордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Василий Ильич
Мать: Козлова Мария
Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Смерть
Неизвестно
Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия