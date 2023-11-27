Козлов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Виктор Васильевич

Место рождения

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Василий Ильич

Мать: Козлова Мария

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Смерть
Неизвестно
Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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