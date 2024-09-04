Доронина Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1879
Дочь: Доронина (Доронина) Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Доронин Прокопий Фаддеевич
Курья Нога, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
по старому стилю 09.09.1879
Смерть
Неизвестно