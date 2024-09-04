Доронина Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Прокопий Фаддеевич

Рождение ребёнка
23.09.1879

Дочь: Доронина (Доронина) Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Доронин Прокопий Фаддеевич

Курья Нога, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
по старому стилю 09.09.1879
Смерть
Неизвестно

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