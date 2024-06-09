Обыскалов Анатолий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1955
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тебелиус Вера Давыдовна
Рождение ребёнка
13.01.1976
Дочь: Гусева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Тебелиус Вера Давыдовна
Рождение ребёнка
05.12.1977
Сын: Обыскалов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Тебелиус Вера Давыдовна
Рождение ребёнка
08.06.1983
Дочь: Обоскалова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Тебелиус Вера Давыдовна
Смерть
2012