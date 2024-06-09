Обыскалов Анатолий Илларионович 13.03.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обыскалов Анатолий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1955

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955

Отец: Обыскалов Илларион Николаевич

Мать: Обыскалова Евдакия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тебелиус - Обыскалова Вера Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тебелиус Вера Давыдовна

Рождение ребёнка
13.01.1976

Дочь: Гусева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Тебелиус Вера Давыдовна

Рождение ребёнка
05.12.1977

Сын: Обыскалов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Тебелиус Вера Давыдовна

Рождение ребёнка
08.06.1983

Дочь: Обоскалова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Тебелиус Вера Давыдовна

Смерть
2012

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