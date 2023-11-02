Драчук Ефросинья Авдотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Драчук Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Драчук Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Драчук Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
13.02.1940
Дочь: Исабаева (Драчук) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович
Староконстантинов, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно