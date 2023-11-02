Драчук Ефросинья Авдотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчук Ефросинья Авдотьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчук Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчук Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчук Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчук Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
13.02.1940

Дочь: Исабаева (Драчук) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Драчук Алексей Фёдорович

Староконстантинов, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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