Фирсова (Горлова) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1941
Дата смерти22.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941
Отец: Горлов Василий Алексеевич
Мать: Шмаргун Мария Ивановна
Хасанский район, с.Янчиха (Янчихе)
Бракосочетание
29.04.1959
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, п.Краскино
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Фирсов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович
Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, с.Лебединое
Место жительства
1961
прописалась Проспект 100 лет Вл-ку из города Спасск-Дальний
Рождение ребёнка
28.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович
Место жительства
20.12.1977
Терней, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Прописка. Работала там народным судьей в Тернейском народном суде
Развод
27.01.1981
Городской загс
Смерть
22.07.1991