Фирсова (Горлова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова (Горлова) Раиса Васильевна

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Место рождения

Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

25.02.1941

Дата смерти

22.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1941

Отец: Горлов Василий Алексеевич

Мать: Шмаргун Мария Ивановна

Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, с.Янчиха (Янчихе)
Бракосочетание
29.04.1959

Муж: Фирсов Владимир Фёдорович

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, п.Краскино
Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Фирсов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович

Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, с.Лебединое
Место жительства
1961
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
прописалась Проспект 100 лет Вл-ку из города Спасск-Дальний
Рождение ребёнка
28.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Фёдорович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
20.12.1977
Терней, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Прописка. Работала там народным судьей в Тернейском народном суде
Развод
27.01.1981

Муж: Фирсов Владимир Фёдорович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Городской загс
Смерть
22.07.1991
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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