Зуев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1921

Дата смерти

?.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1921

Отец: Зуев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.?

Сын: Зуев Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
02.06.1953

Сын: Зуев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
30.06.1960

Сын: Зуев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна

Смерть
?.09.2011

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