Зуев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1921
Дата смерти?.09.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1921
Отец: Зуев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.?
Сын: Зуев Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1953
Сын: Зуев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1960
Сын: Зуев Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Зуева (Попова) Анна Андреевна
Смерть
?.09.2011