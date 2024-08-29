Егорова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Егоров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Егоров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова (Егорова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Егоров Сергей

Кравотынь, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Сергей

Смерть
Неизвестно
Дубенка, Осташковский, Тверская область

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