Егорова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Егоров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова (Егорова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Егоров Сергей
Кравотынь, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Сергей
Смерть
Неизвестно
Дубенка, Осташковский, Тверская область