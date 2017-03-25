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Фомин Даниил Олегович
Фомин Даниил Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Фомин Олег Витальевич
1986 г.р.
Мать
Фомина - Ермолаева Анастасия Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2017
Отец:
Фомин Олег Витальевич
Мать:
Фомина - Ермолаева Анастасия Александровна
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