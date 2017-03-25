Фомин Даниил Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Даниил Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2017

Отец: Фомин Олег Витальевич

Мать: Фомина - Ермолаева Анастасия Александровна

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