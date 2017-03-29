Абрикосов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1928
Дата смерти29.03.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1970 по 1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1991
штат Иллинойс, США
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.2017
Пало-Алто, Калифорния, США