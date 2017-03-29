Абрикосов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрикосов Алексей Алексеевич

Абрикосов Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.06.1928

Дата смерти

29.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1970 по 1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1991
штат Иллинойс, США
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.03.2017
Пало-Алто, Калифорния, США
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close