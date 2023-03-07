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Морозов Григорий Артемьев

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Место рождения

Морозовской

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Морозов Артемий Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Морозов Осип Григорьев

Мать ребёнка: Морозова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Морозова Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Катерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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