Морозов Григорий Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Морозов Артемий Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Морозова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Морозова Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762