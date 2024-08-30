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Вонлярлярский Фёдор Константинович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович

Мать: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Фёдор Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1742"
Смерть
1742
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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