Орехова (Полухина) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Полухина) Параскева Михайлова

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Полухин Михаил Матвеев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1892

Муж: Орехов Петр Никитин

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин

Рождение ребёнка
1907

Сын: Орехов Федор Петрович

Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин

Смерть
Неизвестно
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