Орехова (Полухина) Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Полухин Михаил Матвеев
Мать: не указана
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1892
Муж: Орехов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Орехов Петр Никитин
Смерть
Неизвестно