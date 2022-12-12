Барятинская (Фон Келлер) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барятинская (Фон Келлер) Мария Фёдоровна

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Место рождения

г. Штедтен, Германия

Дата рождения

11.10.1792

Дата смерти

23.02.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Штедтен, Германия
Место жительства
С 1820 по 1831
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1831 по 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.02.1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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