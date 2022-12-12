Барятинская (Фон Келлер) Мария Фёдоровна
Место рожденияг. Штедтен, Германия
Дата рождения11.10.1792
Дата смерти23.02.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Штедтен, Германия
Место жительства
С 1820 по 1831
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1831 по 1858
Смерть
23.02.1858