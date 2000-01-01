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Силантьев Игнатий Романович

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Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

17.05.1891

Дата смерти

02.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1891

Отец: Силантьев Роман Игнатьевич

Мать: Силантьева Екатерина Петровна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Смерть
02.02.1892
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Причина смерти: "от кашля" | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
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