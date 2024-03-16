Гусарев Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусарев Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гусарев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гусарев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно