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Гусарев Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусарев Филипп Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гусарев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гусарев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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