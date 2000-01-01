Червякова Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Червяков Козма Петров

Отец ребёнка: Червяков Петр Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Червяков Петр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Петр Петров

Смерть
Неизвестно
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