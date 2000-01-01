Червякова Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Червяков Петр Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Червяков Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червяков Петр Петров
Смерть
Неизвестно