Гуревич (Болембах) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Болембах) Надежда Борисовна

Место рождения

Шаралдай, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

10.01.1904

Дата смерти

08.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904

Отец: Болембах Борис Вульфович

Мать: Болембах Пелагея

Шаралдай, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
08.02.1928

Дочь: Литвина Пана Абрамовна

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Самуилович

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.04.1929

Дочь: Романова Рахиль Абрамовна

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Самуилович

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.08.1940

Дочь: Морозова Эльвира Соломоновна

Отец ребёнка: Берман Соломон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берман Соломон

Смерть
08.08.1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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