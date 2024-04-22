Гуревич (Болембах) Надежда Борисовна
Место рождения
Дата рождения10.01.1904
Дата смерти08.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904
Отец: Болембах Борис Вульфович
Мать: Болембах Пелагея
Рождение ребёнка
08.02.1928
Дочь: Литвина Пана Абрамовна
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Самуилович
Рождение ребёнка
15.04.1929
Дочь: Романова Рахиль Абрамовна
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Самуилович
Рождение ребёнка
03.08.1940
Дочь: Морозова Эльвира Соломоновна
Отец ребёнка: Берман Соломон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берман Соломон
Смерть
08.08.1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область