Митрошина (Митрошина) Мария Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1899
Дочь: Иустина Алексеевна
Отец ребёнка: Митрошин Алексей Степанович
д. Петровка
Черауловская волость Бирский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Митрошин Алексей Степанович
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бирский уезд Касевская волость
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: Корнева Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Митрошин Алексей Степанович
Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Кальтовская волость Уфимский уезд Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1907
Сын: Митрошин Иосиф Алексеевич
Отец ребёнка: Митрошин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Митрошин Алексей Степанович
Уса-Степановка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Усы-Степановская волость Бирский уезд