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Астафьев Иван Михайлович
Астафьев Иван Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1731
Дата смерти
1755
Пол
Мужской
Отец
Михаил Силантьевич
1698 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец:
Михаил Силантьевич
Мать: не указана
Смерть
1755
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