Тимошенко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1910 и 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попадина Неонилла Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимошенко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Наталья

Смерть
Неизвестно
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