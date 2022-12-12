Тимошенко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1910 и 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попадина Неонилла Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Тимошенко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко Наталья
Смерть
Неизвестно