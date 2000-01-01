Клюкин Николай Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Николай Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921

Отец: Клюкин Артем Иванович

Мать: Клюкина Ольга Петровна

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