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Клюкин Николай Артемьевич
Клюкин Николай Артемьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1921
Пол
Мужской
Отец
Клюкин Артем Иванович
1884 г.р.
Мать
Клюкина (Архипова) Ольга Петровна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921
Отец:
Клюкин Артем Иванович
Мать:
Клюкина Ольга Петровна
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