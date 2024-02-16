Варламова Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Варламов Федор Андреевич

Мать: Варламова Домна Васильевна

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