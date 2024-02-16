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Варламова Марфа Федоровна
Варламова Марфа Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1822
Пол
Женский
Отец
Варламов Федор Андреевич
Около 1795 г.р.
Мать
Варламова Домна Васильевна
Около 1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец:
Варламов Федор Андреевич
Мать:
Варламова Домна Васильевна
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