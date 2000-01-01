Соня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Бухман Борис Владимирович
Отец ребёнка: Бухман Владимир Айзикович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бухман Клара Владимировна
Отец ребёнка: Бухман Владимир Айзикович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Бухман Роза Владимировна
Отец ребёнка: Бухман Владимир Айзикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно