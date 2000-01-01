Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоня

Соня

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бухман Борис Владимирович

Отец ребёнка: Бухман Владимир Айзикович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бухман Клара Владимировна

Отец ребёнка: Бухман Владимир Айзикович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Бухман Роза Владимировна

Отец ребёнка: Бухман Владимир Айзикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухман Владимир Айзикович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close