Нечаева Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1957
Дата смерти13.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1957
Рождение ребёнка
04.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1990
Дочь: Поваляева Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Воронин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2010