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Нечаева Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Верхнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.07.1957

Дата смерти

13.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1957

Отец: Нечаев Алексей Иванович

Мать: Нечаева Агриппина Ивановна

Верхнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Владимир Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1990

Дочь: Поваляева Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Воронин Владимир Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Владимир Иванович

Смерть
13.02.2010
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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