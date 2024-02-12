Ротманова - Смирнова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1952
Сын: Ротманов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
16.05.1954
Дочь: Ротманова Галина Александровна
Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
?.08.1956
Дочь: Ротманова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
31.03.1959
Дочь: Ротманова Зина Александровна
Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
26.05.1961
Дочь: Ротманова Вера Александровна
Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Ротманова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович
Смерть
Неизвестно