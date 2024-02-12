Ротманова - Смирнова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротманова - Смирнова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1952

Сын: Ротманов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович

Рождение ребёнка
16.05.1954

Дочь: Ротманова Галина Александровна

Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович

Рождение ребёнка
?.08.1956

Дочь: Ротманова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович

Рождение ребёнка
31.03.1959

Дочь: Ротманова Зина Александровна

Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович

Рождение ребёнка
26.05.1961

Дочь: Ротманова Вера Александровна

Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ротманова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ротманов Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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