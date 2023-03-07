Астраханцов Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Астраханцов Тит Григорьев
Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Астраханцов Назар Григорьев
Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Евдокия (мл) Григорьева
Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Гурьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810