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Астраханцов Григорий Алексеев

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Астраханцов Алексей Андреев

Мать: Астраханцова Федосья Савина

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Астраханцов Тит Григорьев

Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Астраханцов Назар Григорьев

Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Евдокия (мл) Григорьева

Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климентова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Астраханцова Ирина Гурьева

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Дарья Климентова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Ирина Гурьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1810
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
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