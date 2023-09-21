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Головков Николай Александрович

Место рождения

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Кадниковского уезда Богородской Заозерской церкви дьячка Аалександра Никитина сын.
Работа или профессия
20.03.1842 ст.
Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По исключении из 4-го класса Вологодского духовного училища определен в пономаря к Троицкой Пельшемской церкви.
Работа или профессия
18.01.1844 ст.
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен во дьячка к Николаеской Устьрецкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Головков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Головков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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