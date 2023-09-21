Головков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Кадниковского уезда Богородской Заозерской церкви дьячка Аалександра Никитина сын.
Работа или профессия
20.03.1842 ст.
Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По исключении из 4-го класса Вологодского духовного училища определен в пономаря к Троицкой Пельшемской церкви.
Работа или профессия
18.01.1844 ст.
Перемещен во дьячка к Николаеской Устьрецкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1846
Сын: Головков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно