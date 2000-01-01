Дмитриевская Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская Серафима Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.12.1917

Сын: Дмитриевский Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
После 1919

Сын: Дмитриевский Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
До 1923

Сын: Дмитриевский Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1924

Сын: Дмитриевский Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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