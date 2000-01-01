Дмитриевская Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1917
Рождение ребёнка
После 1919
Рождение ребёнка
До 1923
Рождение ребёнка
26.01.1924
Сын: Дмитриевский Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно