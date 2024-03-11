Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Хорьков Андрей Иванович

Мать: Хорькова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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