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Мосиенко Василий Алексеевич
Мосиенко Василий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1900
Пол
Мужской
Отец
Мосиенко Алексей Ефимович
Мать
Мосиенко Мелания Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
С
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1900
Отец:
Мосиенко Алексей Ефимович
Мать:
Мосиенко Мелания Никитична
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