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Мосиенко Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1900

Отец: Мосиенко Алексей Ефимович

Мать: Мосиенко Мелания Никитична

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