(Борисов) Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Борисов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1840
Жена: (борисова) Александра
Рождение ребёнка
15.06.1843
Сын: Борисов Евсей
Мать ребёнка: (борисова) Александра
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Борисов Архип
Мать ребёнка: (борисова) Александра
Смерть
Неизвестно