(Борисов) Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисов) Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Борисов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1840

Жена: (борисова) Александра

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1843

Сын: Борисов Евсей

Мать ребёнка: (борисова) Александра

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Борисов Архип

Мать ребёнка: (борисова) Александра

Смерть
Неизвестно
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