Колесов Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Колесов Алексей Алексеевич

Мать: Колесова Анна Никитична

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Мореходное училище
Смерть
Неизвестно
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