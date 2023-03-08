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Литвинов Марат Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928

Отец: Литвинов Василий

Мать: Мелехина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1951

Дочь: Литвинова Аврора Маратовна

Мать ребёнка: Дерябина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1957

Сын: Литвинов Олег Маратович

Мать ребёнка: Дерябина Ольга Николаевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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