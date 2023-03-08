Литвинов Марат Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928
Отец: Литвинов Василий
Рождение ребёнка
27.09.1951
Дочь: Литвинова Аврора Маратовна
Мать ребёнка: Дерябина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1957
Мать ребёнка: Дерябина Ольга Николаевна
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно