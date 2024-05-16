Гордеев Михаил Максимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Михаил Максимович

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, Мокрых

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, Мокрых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гордеева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Гордеева Акилина Ивановна

Кунгурский уезд, Комаровская волость, Мокрых
Смерть
Неизвестно

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