Гордеев Михаил Максимович
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, Мокрых
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, Мокрых
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гордеева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Гордеева Акилина Ивановна
Кунгурский уезд, Комаровская волость, Мокрых
Смерть
Неизвестно