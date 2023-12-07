Жилина Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.
Дочь: (Жилина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Жилин Пётр Тихонович
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно