Жуковина (Зябрева) Ульяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1911
Сын: Зябрев Глеб Кузьмич
Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович
Лебёдки, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зябрева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович
Зябрево, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зябрев Борис Кузьмич
Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зябрева Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зябрев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович
Смерть
Неизвестно