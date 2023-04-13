Жуковина (Зябрева) Ульяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуковина (Зябрева) Ульяна Ильинична

Жуковина (Зябрева) Ульяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Зябрев Глеб Кузьмич

Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович

Лебёдки, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зябрева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович

Зябрево, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зябрев Борис Кузьмич

Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зябрева Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зябрев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Зябрев Кузьма Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close