Матрена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зот Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Зотович

Отец ребёнка: Зот Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья Зотовна

Отец ребёнка: Зот Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Василиса Зотовна

Отец ребёнка: Зот Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Алексей Зотович

Отец ребёнка: Зот Иванович

Макар и Алексей - близнецы
Рождение ребёнка
1778

Сын: Макар Зотович

Отец ребёнка: Зот Иванович

Смерть
Неизвестно

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