Матрена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Зотович
Отец ребёнка: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья Зотовна
Отец ребёнка: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Василиса Зотовна
Отец ребёнка: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Алексей Зотович
Отец ребёнка: Зот Иванович
Макар и Алексей - близнецы
Рождение ребёнка
1778
Сын: Макар Зотович
Отец ребёнка: Зот Иванович
Смерть
Неизвестно