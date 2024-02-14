Мирасов Губайдулла
Место рожденияд.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н
Дата рождения1837
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кантимера Сын Мрясь (Мирас)
Мать: Забида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирасов Хамидулла Губайдуллович
Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирасов Арслан Губайдуллович
Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирасов Нурмухаммат
Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мирасов Гибадулла Губайдуллович
Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал
Смерть
1876