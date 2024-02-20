Павличенко (Гусина) Пелагея Саввична
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1907
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: (Павличенко) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Никитович
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Павличенко Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Никитович
Рождение ребёнка
?.05.1914
Сын: Павличенко Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Никитович
Рождение ребёнка
15.11.1919
Сын: Павличенко Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Никитович
Смерть
Неизвестно