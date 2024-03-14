Степан Назарович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Назар
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9N?i=445&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марья Степановна
Мать ребёнка: Настасья Антоновна
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9HSV?i=411&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
1776
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9N?i=445&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530