Степан Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Назарович

Место рождения

Артюхино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Назар

Мать: не указана

Артюхино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9N?i=445&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марья Степановна

Мать ребёнка: Настасья Антоновна

Артюхино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9HSV?i=411&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
1776
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9N?i=445&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
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