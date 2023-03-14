2 жена? Пелагея Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди2 жена? Пелагея Зотовна

2 жена? Пелагея Зотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Леонтий Егорович

Отец ребёнка: Егор Федоров

д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1773

Сын: Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Егор Федоров

д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Федоров

д.Бизяевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Федоров

Смерть
Неизвестно
д.Бизяевка
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