2 жена? Пелагея Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Леонтий Егорович
Отец ребёнка: Егор Федоров
д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1773
Сын: Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Егор Федоров
д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор Федоров
д.Бизяевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Федоров
Смерть
Неизвестно
д.Бизяевка