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Чередов Пётр Николаевич

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.07.1926

Дата смерти

09.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926

Отец: Чередов Николай Степанович

Мать: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 13.11.1943 по 28.04.1948
Воинское звание: красноармеец | В 1943 - член ВЛКСМ, 7 классов образования, Адрес Белебей, Подлесная 31. Выбыл в в/ч 64776 | 59й стрелковый полк | Разведчик 3 минометной роты | Медали "За боевые заслу... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
13.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анастасия Александровна

Смерть
09.03.1978
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