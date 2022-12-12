Чередов Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1926
Дата смерти09.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926
Военная служба
С 13.11.1943 по 28.04.1948
Воинское звание: красноармеец | В 1943 - член ВЛКСМ, 7 классов образования, Адрес Белебей, Подлесная 31. Выбыл в в/ч 64776 | 59й стрелковый полк | Разведчик 3 минометной роты | Медали "За боевые заслу... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
13.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1978