Нетронин Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946
Отец: Нетронин Андрей Федотович
Мать: Жидкова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
06.06.1977
Сын: Нетронин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Васильева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
27.06.1983
Дочь: Нетронина Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Васильева Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно