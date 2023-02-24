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Нетронин Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946

Отец: Нетронин Андрей Федотович

Мать: Жидкова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.06.1977

Сын: Нетронин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Васильева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
27.06.1983

Дочь: Нетронина Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Васильева Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Надежда Николаевна

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