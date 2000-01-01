Копаева (Дровянникова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1966
Сын: Копаев Юрий
Отец ребёнка: Копаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Копаев Иван
г.Воронеж, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Копаев Иван