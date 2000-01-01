Копаева (Дровянникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копаева (Дровянникова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1966

Сын: Копаев Юрий

Отец ребёнка: Копаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Копаев Иван

г.Воронеж, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Копаев Иван

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