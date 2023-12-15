Положий (Журбина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
06.09.1880
Дочь: (Положий) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
16.11.1884
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
22.09.1886
Дочь: (Положий) Ефросинья Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
06.09.1887
Сын: Положий Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
11.12.1889
Дочь: (Положий) Иулиания Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
11.11.1891
Сын: Положий-Положеев Филипп Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
08.12.1893
Дочь: (Положий) Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Положий Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
26.03.1897
Дочь: (Положий) Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
01.07.1898
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
23.04.1903
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Рождение ребёнка
04.03.1905
Отец ребёнка: Козьма Самуилович
Смерть
Неизвестно