Положий (Журбина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий (Журбина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Журба Иван Емелианов

Мать: Емелианов Журба (Евфимова Остапенкова) Варвара Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
06.09.1880

Дочь: (Положий) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Положий Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
22.09.1886

Дочь: (Положий) Ефросинья Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
06.09.1887

Сын: Положий Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
11.12.1889

Дочь: (Положий) Иулиания Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
11.11.1891

Сын: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
08.12.1893

Дочь: (Положий) Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Положий Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
26.03.1897

Дочь: (Положий) Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
01.07.1898

Сын: Положий Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
23.04.1903

Сын: Положий Савва Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Рождение ребёнка
04.03.1905

Сын: Положий Феодор Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Самуилович

Смерть
Неизвестно

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